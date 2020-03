Porta il cane al parco a Tor Marancia, donna palpeggiata da un maniaco

Fabrizio Moro, vandali devastano la statua del cantautore a San Basilio

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Marzo 2020, 13:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era uscita di casa per portare ilalma ha vissuto un'esperienza traumatica: unle si è avvicinato e ha iniziato a, per poi dileguarsi. La vittima dell'aggressione a sfondo sessuale è unaresidente a, che ha denunciato tutto alla polizia.L'episodio è avvenuto all'interno dellanella mattinata di ieri: erano appena passate le 8.30 quando la donna, che era uscita con il cane, aveva notato di essere seguita con lo sguardo da un uomo di colore e di alta statura che si trovava davanti all'ingresso di via Francesco Belloni.L'uomo, poi, avrebbe iniziato a pedinare la donna, per poi raggiungerla e palpeggiarla nelle parti intime. A quel punto la donna ha iniziato a urlare, mettendo in fuga il suo molestatore. Subito dopo, la vittima si è recata presso il commissariato Colombo della Polizia di Stato: si indaga per risalire all'identità del maniaco.