Cuoca sorprende il ladro entrato nella scuola: rinchiusa e violentata nello sgabuzzino della mensa

Entra nella mensa della scuola e violenta la cuoca che lo sorprende a rubare. Dopo averla violentata, prima di fuggire l'ha chiusa in un magazzino e le ha sfilato i soldi dal portafogli. La donna che aveva il cellulare in tasca ha chiamato il direttore dell'istituto che ha dato l'allarme. Come nella scena di un film horror la vittima, una trentanovenne romana in servizio nelle cucine del complesso scolastico privato Santa Chiara di via Caterina Troiani al Torrino, gestito dalle suore Francescane Missionarie del Cuore Immacolato di Maria, è stata aggredita dal ladro a spintoni e violentata mentre i bambini facevano lezione nelle aule vicine ai locali della mensa. Nessuno ha sentito le grida d'aiuto della dipendete chiusa nello stanzino. Panico e shock tra le madri dei piccoli che dopo il tam tam sulle chat dei gruppi dei genitori sull'accaduto si sono precipitate a riprendere i figli. Le indagini della squadra mobile, del commissariato di Spinaceto e della polizia scientifica, sono partite subito dopo la chiamata di soccorso. La donna è stata trasportata in autoambulanza al Sant' Eugenio dove è stato attivato il codice rosa, una particolare procedura che viene attivata in caso di stupro che prevede la repertazione immediata delle tracce genetiche per risalire allo stupratore. Secondo i primi rilievi degli investigatori e le testimonianze sembrerebbe che l'aggressore sia uno straniero che si è introdotto nel perimetro della scuola scavalcando dal lato che affaccia sulla campagna. Alcuni testimoni hanno raccontato che quella di ieri mattina non era stata la prima intrusione e che già in passato c'erano stati furti durante la notte, tanto da spingere la direzione scolastica a istituire un servizio di vigilanza privata. Da qualche tempo però, per abbattere i costi non era stato rinnovato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Maggio 2021, 07:53

