Roma, violentò e rapinò una tassista nel 2015: scarcerato Simone Borgese, ha scontato la sua pena

Nel 2015, a Roma, rapì una tassista per poi violentarla e rapinarla. Oggi Simone Borgese ha 40 anni e torna un uomo libero: ha infatti finito di scontare la sua pena.

Stuprò una tassista, torna libero

L'episodio, risalente alla sera dell'8 maggio 2015, aveva gettato nel terrore tutte le donne tassiste romane. Borgese, dopo aver violentato e rapinato la tassista, una donna 43enne, si era dileguato ma la sua fuga durò appena due giorni: fu arrestato dalla polizia, grazie a indagini brillanti ed efficaci coordinate dal pm Eugenio Albamonte, poi imputato e condannato a sette anni e mezzo. Con gli sconti di pena per buona condotta, oggi il 40enne romano è tornato ad essere un uomo libero.

Il dramma della vittima

Chi invece non riavrà indietro la vita precedente a quell'8 maggio 2015 è la vittima dell'uomo. La tassista 43enne, dopo l'accaduto, decise di lasciare Roma e anche di smettere di guidare il taxi. Nonostante lo choc per la violenza subita, la donna riuscì a fornire un identikit accurato agli investigatori, che si rivelò decisivo per identificare e fermare Simone Borgese.

La tassista stuprata e rapinata

Simone Borgese, che nel 2015 aveva 34 anni, una volta fermato aveva ammesso le proprie colpe e si era detto più volte pentito. «Stavo aspettando l'autobus che non arrivava. Ho visto quel taxi e l'ho fermato. Volevo tornare a casa, non so cosa mi sia preso, è stato un raptus», aveva spiegato l'uomo, oggi 40enne.

Dopo essere salito a bordo del taxi, Borgese aveva costretto la tassista a cambiare più volte percorso. Poi, all'improvviso, si scagliò contro di lei, immobilizzandole e colpendola a pugni fino a tramortirla. A quel punto, abusò di lei e le rubò anche il portafogli, per poi fuggire. L'accusa fu di lesioni, violenza sessuale e rapina.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Giugno 2022, 20:16

