Rapinata, picchiata e violentata in strada riconosce e fa arrestare lo stupratore

Stuprata e rapinata nel cuore dell'Esquilino e soccorsa da un pizzaiolo che passava per caso. In lacrime e con gli abiti stracciati la donna ha ricostruito quegli attimi di terrore: «Sono stata stuprata e rapinata». Subito è stato l'allarme alla polizia.



Nella denuncia fatta agli agenti del commissariato Esquilino, la poveretta ha ripercorso quei momenti drammatici con il suo aggressore. Per ricordare la descrizione fisica del violentatore, i detective della dirigente Stefania D'Andrea, le hanno mostrato le foto segnaletiche di alcuni pregiudicati che solitamente bivaccano nel parco di Colle Oppio. Proprio quando ha visto l'immagine di un 26 enne africano la donna lo ha riconosciuto.

La fuga dello straniero era stata immortalata dai sistemi di video sorveglianza della zona che avevano ripreso, oltre alle fattezze fisiche anche la via di fuga. La donna aveva raccontato che quando stava per rientrare a casa, intorno alle 21.50, in via Gucciardini angolo via Carlo Botta, vicino ad un istituto di suore, era stata aggredita da un uomo che dopo essersi avvicinato, l'aveva fatta cadere a terra minacciandola di ucciderla e di violentarla se non gli avesse consegnato i soldi.



Gli agenti hanno fermato il violentatore prima che facesse perdere le sue tracce. La vittima è stata medicata dal 118 e trasportata al San Giovanni Addolorata.



Giovedì scorso, una ragazza è rimasta vittima di un episodio analogo nell'hinterland romano a Valmontone. Un diciassettenne appena scesa da treno, è stata bloccata da una gang multietnica composto da un marocchino, un iracheno ed un italiano con precedenti per omicidio ed associazione mafiosa. La minorenne ha avuto il coraggio do gridare attirando l'attenzione di un residente che ha chiamato la polizia. Fondamentale anche nel caso di Valmontone la denuncia della vittima ed i cartellini foto segnaletici della scientifica che hanno permesso di ammanettare i tre violentatori.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Dicembre 2020, 09:18

