Roma, vino e salute una tavola rotonda per sfatare i falsi miti

Mercoledì 2 ottobre, dalle 12,30 alle ore 21, presso la Galleria del Cembalo di palazzo Borghese in largo Fontanella Borghese a Roma, si svolgerà un'iniziativa per valorizzare il consumo consapevole e la migliore conoscenza delle proprietà salutistiche del vino e delle tecnologie emergenti che garantiscono qualità e sostenibilità.



Nel pomeriggio, alle 18,30, interverranno ricercatori ed esperti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma per declinare le proprietà di questo prodotto in ambito cardiologico e nutrizionale, per un approfondimento sugli abusi e sul rapporto giovani e bevande alcoliche, ma soprattutto per raccontare un’eccellenza che tanto caratterizza il Made in Italy e la storia agroalimentare del nostro Paese. Fra i relatori interveranno i Professori De Gara Laura, Kahzrai Manon, Di Sciascio Germano e Santonico Marco.



Seguirà degustazione di vini. Domenica 29 Settembre 2019, 17:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA