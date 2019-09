Roma, vino e salute: una giornata dedicata al bere responsabilmente a Palazzo Borghese

Mercoledì 2 ottobre, dalle 12.30 alle 21, nella Galleria del Cembalo di Palazzo Borghese (Largo fontanella Borghese, 19) si terrà un'iniziativa per valorizzare il consumo consapevole e la migliore conoscenza delle proprietà salutistiche del vino e delle tecnologie emergenti che garantiscono qualità e sostenibilità.



Nel pomeriggio, alle 18,20 iterverranno ricercatori ed esperti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma per declinare le proprietà di questo prodotto in ambito cardiologico e nutrizionale, per un approfondimento sugli abusi e sul rapporto giovani e bevande alcoliche, ma soprattutto per raccontare un’eccellenza che tanto caratterizza il Made in Italy e la storia agroalimentare del nostro Paese.







I relatori:



Prof. De Gara Laura



Prof. Kahzrai Manon



Prof. Di Sciascio Germano



Prof. Ing. Santonico Marco







Seguirà degustazione di vini



delle seguenti aziende:



BARONE SERRAMARROCCO – CANTINE BIONDELLI – CASA E.MIRAFIORE – CASTELLO DEL TERRICCIO – CASTIGLION DEL BOSCO – COL D’ORCIA – COL SALIZ – CONTE LEOPARDI – CONTE SPAGNOLETTI ZEULI – CONTI RICCATI – FAMIGLIA COTARELLA – FONTANAFREDDA – IL POLLENZA – LE MARCHESINE – LEVIDE – MONTEVECCHIO ISOLANI – PRINCIPE PALLAVICINI – PAOLO E NOEMIA D’AMICO – PETRA NEVARA – POMARIO – RIDOLFI – RUFFINO – SIDDURA – TENUTA DI FIORANO – TENUTA PESCARINA – TENUTA PRIMA PIETRA – TENUTA SAN LEONARDO – TENUTE SELLA Martedì 24 Settembre 2019, 15:49

