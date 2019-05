Roma, vino e arte che passione. ​Al Casino dell’Aurora Pallavicini tra estasi e gusto

Domenica 19 maggio, presso il Casino dell'Aurora Pallavicini, al via la quarta edizione dell’evento “Vino e Arte che passione”, format enogastronomico e artistico che porta il nome della CT Consulting Events.

Vino e arte, due espressioni della nostra cultura, ieri come oggi sempre attuali, in quanto occasioni per innalzare spirito e palato. E proprio questa è la formula vincente che ispirerà anche questa quarta primavera di “Vino e Arte che passione”, in grado di coniugare il fascino del vino allo splendore artistico del Casino dell'Aurora Pallavicini, gioiello del Barocco romano ubicato sul colle del Quirinale, all'interno del Palazzo Pallavicini Rospigliosi, un tempo sede delle Terme di Costantino.



Oltre cinquanta aziende vinicole, eccellenze italiane, selezionate con accurati criteri, prenderanno parte all'iniziativa prevista per la giornata di domenica 19 maggio, presso la suggestiva cornice del centro storico, che sarà teatro di degustazioni ed esclusive visite guidate alla scoperta di collezioni d'arte private.

Manifesto efficace già negli scorsi anni quello di “Vino e Arte che passione”, con un’offerta di pregio che consentirà ai presenti di conoscere direttamente storie e segreti dei principali produttori italiani, degustarne le migliori annate e raccogliere pareri e note di sommelier e docenti della FIS Fondazione Italiana Sommelier.

In abbinamento a tale esperienza d’eccezione anche il percorso storico-artistico, durante il quale i convenuti potranno stupirsi davanti a opere uniche per bellezza e stato di conservazione, come l’affresco de “l’Aurora” di Guido Reni, i dipinti di Luca Giordano, Guido Reni e Annibale Carracci, la facciata impreziosita da lastre di sarcofagi romani del II e III secolo d.C., nonché le sculture antiche della sala centrale, ossia la Minerva, la Diana cacciatrice e la Pastorella.



"Ogni edizione una sfida, che cela dietro lavoro e impegno, unitamente alla ferma convinzione in tale progetto, audace, lungimirante e dedicato con passione e amore alla città di Roma, la quale necessita sempre più di operazioni simili”, dichiara Ciro Formisano, responsabile e fondatore CT Consulting Events, società specializzata nell’organizzazione di eventi legati al food & beverage, che così prosegue: “La nostra mission non è soltanto quella di valorizzare il dna enologico e artistico del Paese, sposando vini eccellenti a opere d'arte di altissimo valore, ma anche avvicinare pubblico e produttori, gente comune e collezioni private, così da mettere a disposizione la bellezza in ogni sua forma e declinazione insieme alla consapevolezza tecnica e non relativa a due settori tanto caratteristici del nostro patrimonio".



Numerosissimi i partners che domenica presenteranno la migliore produzione per l'anno corrente, tra cui:



Baglio di Pianetto, Barone di Serramarrocco, Borgo Conventi, Borgogno, Bossi Fedrigotti, Canevel, Cantine Biondelli, Casa E.Mirafiore, Castello del Terriccio, Castello di Gabiano, Castello di Pomino, Castello Sonnino, Castiglion del Bosco, Col d’Orcia, Colognole, ColSaliz, Conte Emo Capodilista, Conte Leopardi, Famiglia Cotarella, Fattoria Aldobrandesca, Frescobaldi, Le Marchesine, Le Mortelle, Letrari, Le Vide, Marchese Antinori, Masi Agricola, Mazzei, Nonino, Paolo e Noemi d’Amico, Perusini, Petrolo, Pomario, Principe Pallavicini, Prunotto, Ridolfi, Rivera, Ruffino, Serego Alighieri, Siddurra, Tasca Conti d’Almerita, Tenuta Ammiraglia, Tenuta Capofaro, Tenuta Castelgiocondo, Tenuta Fiorano, Tenuta Montenisa, Tenuta Perano, Tenuta Pescarina, Tenuta Prima Pietra, Tenuta Regaleali, Tenuta San Leonardo, Tenuta Sella, Tenuta Tascante, Tenuta Tenaglia, Tiefenbrunner, Istituto Trento Doc, Villa Era, Zaccagnini.



L'iniziativa sarà realizzata grazie al contributo di: Banca Patrimoni Sella & C, Chopard, Porsche Centri Porsche di Roma, Trento Doc, Rocchetta, Nonino, Paolo e Noemia d’Amico.







VINO E ARTE CHE PASSIONE IV Edizione – Domenica 19 maggio 2019



Casino dell’Aurora Pallavicini – Via Ventiquattro Maggio 43, Roma



Orario al pubblico: 12:30 – 20:30









Il prezzo del biglietto d’ingresso intero è di € 30 ed include:







Degustazione dei vini di tutte le aziende partecipanti (oltre cinquanta)

Piccoli assaggi food

Calice in omaggio

Visita guidata al Casino dell’Aurora Pallavicini (posti limitati, ad esaurimento)

Acquistando il biglietto e dopo l’ingresso all’evento, inoltre, sarà possibile prenotarsi in via gratuita ad alcune Degustazioni speciali a porte chiuse (posti limitati, ad esaurimento)

Lunedì 13 Maggio 2019, 14:41

