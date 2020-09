Roma, incendio a Villia Sciarra: bruciati due ettari di arbusti

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Settembre 2020, 21:02

Allarme tra Monteverde Vecchio e Trastevere per un incendio che ha bruciato circa due ettari di arbusti a Villa Sciarra, tra cui un gruppo di cipressi, nella collinetta al confine tra il I e il XII municipio. I vigili del fuoco, prontamente intervenuti, hanno avuto difficoltà ad accedere con l’autoclave nel parco, dagli ingressi angusti. Si è dovuta attendere mezz’ora per l’arrivo di un pick up più piccolo che ha subito circoscritto e spento l’incendio. Secondo la testimonianza di un cittadino si sarebbe trattato della bravata di un gruppo di ragazzini. Nel parco, pieno di arbusti secchi, erba incolta, tronchi d’albero marci, i pompieri non hanno trovato idranti o fontanelle utili a domare le fiamme.