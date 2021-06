Roma, vergogna a Villa Glori: il garibaldino Cairoli circondato dal degrado

Erba alta, incuria e degrado a Villa Glori, parco storico della capitale, nel quartiere Parioli. In stato di totale abbandono è il monumento del Mandorlo in ricordo del sacrificio dei fratelli Enrico e Giovanni Cairoli, figure di spicco del Risorgimento, proprio nei pressi del luogo in cui Enrico fu ucciso nel 1867 nel corso di una spedizione al seguito di Giuseppe Garibaldi. Intorno alla colonna erba incolta, che oscura le targhe dedicate ai patrioti italiani.



Ma la manutenzione del verde è un problema che riguarda il parco intero. «La competenza per le ville storiche è del Comune di Roma e per Villa Glori, oltre al mancato sfalcio dell’erba, esistono altre problematiche - commenta Nathalie Naim, consigliera del I Municipio di Roma, che si sta occupando a livello cittadino anche del parco del II Municipio - E’ necessario sospendere l’abbattimento selvaggio degli alberi, che sono stati potati male e moriranno per questo, e curare gli altri dalla Toumeyella. I giardini storici sono musei viventi, dati in gestione al Comune perché li conservasse, non li distruggesse».

