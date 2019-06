Roma, Villa Flora al portuense ripulita dopo la denuncia di Leggo

Serviva il servizio di Leggo per far ripulire Villa Flora al Portuense. Dopo la segnalazione alla nostra redazione e quanto documentato sullo stato di incuria e sui pericoli incombenti nel parco dell’Urbe, l’area è tornata linda e pinta. Due giorni di lavoro: erba tagliata e via i rifiuti. Niente più foresta, tutto pulito. I residenti ringraziano. Non possono ancora farlo, invece, quelli di altre zone della città che continuano ad aver a che fare con giungle sotto casa in pieno giugno. Vegetazione ad altezza uomo nel parco della Pace a Colle del Sole, Municipio XI. Come soffrono non poco, ad esempio, il parco di via Comte a Casal de Pazzi e l’area verde di Grotta Perfetta. Mentre rimangono fagocitate dai rami secchi diverse ville storiche. Per la verità, le sterpaglie fanno bella vista di sé in ogni angolo della Capitale, dalle aiuole fino agli spartitraffico. La denuncia arriva anche per bocca del consigliere capitolino di Fdi, Francesco Figliomeni, che ha attenzionato la gravità della questione: “La situazione – spiega - potrebbe dar vita ad incendi innescati da un semplice mozzicone di sigaretta buttato da qualche fumatore sbadato”. “Rischio che – evidenzia - si potrebbe evitare se l’amministrazione comunale e i Municipi impartissero le necessarie ed urgenti direttive agli uffici competenti”. Mercoledì 19 Giugno 2019, 10:16

