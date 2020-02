Roma, villa confiscata al clan Casamonica diventa spazio polifunzionale per autismo. Ad inaugurarla il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il prefetto Bruno Frattasi, direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati e il presidente dell'Osservatorio regionale per la Sicurezza e la Legalità, Gianpiero Cioffredi. Lo riferisce l'Adnkronos.

Leggi anche >

Una sfida vinta grazie alla cooperazione e alla collaborazione tra istituzioni: Regione Lazio, Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, Procura, Prefettura e tutte le Forze di Polizia. «Restituire un bene confiscato alla comunità dà una enorme soddisfazione», ha sottolineato il prefetto Frattasi. La Regione Lazio nell'ottobre del 2016 ha chiesto all'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati la villa, confiscata nel 2009 e sgomberata nel febbraio del 2017, per iscriverla al proprio patrimonio indisponibile ai fini del riutilizzo sociale. A seguito dello sgombero da parte della Polizia di Stato, la Regione per evitare la vandalizzazione dell'immobile ha custodito la villa con la vigilanza di guardie giurate e pubblicato il bando pubblico per l'assegnazione vinto dall'Angsa con un progetto sull'autismo. Nel settembre del 2017 Zingaretti, nel corso di una cerimonia pubblica, consegnò le chiavi alla presidente dell'associazione Stefania Stellino, con un contratto di concessione in uso gratuito per le attività previste dal progetto.

è stata assegnata, tramite bando della Regione Lazio, all'Associazione nazionale Soggetti Autistici (Angsa Lazio) costituita da genitori e familiari e tutori di persone con spettro autistico. «Dico grazie con il cuore per chi ha avuto il coraggio di buttarsi in questa avventura - ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti - Solo qualche anno fa prendere in gestione un bene appartenuto ai Casamonica sembrava utopia. Questi progetti dimostrano che è possibile trasformare i beni mafiosi in beni liberati. Nessuno si permetta di dire che ci sono parti di territorio intoccabili».