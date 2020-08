Villa Aldobrandini tra incuria e abbandono: gli alberi di agrumi stanno morendo

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Agosto 2020, 14:00

Incuria capitale a: ad essere abbandonate non sono solo le periferie, ma persino le ville storiche in pieno centro. Lo dimostra l'ennesima denuncia, che questa volta riguarda, compresa tra il Quirinale e il rione Monti., nella sua veste attuale risalente al XVII secolo, è di proprietà dello Stato italiano dal 1926 ed è una delle tante ville storiche diaperte al pubblico. L'ultimo intervento di restauro degli edifici risale al periodo compreso tra il 2013 ed il 2016, ma nel frattempo l'aspetto della villa è radicalmente cambiato. Lo denuncia, sui social, il giornalista: «A chi importa che glistiano morendo per parassiti e incuria?». Le foto documentano chiaramente lo stato delle aree verdi all'interno della villa, che probabilmente non vengono sottoposte alla necessaria manutenzione e tutela da parecchio tempo.