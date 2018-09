Roma, Villa Adriana sotto le stelle: apertura by night per osservare le stelle

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Per l'ultimo appuntamento serale della stagione estiva di Villa Adriana, in occasione dell'anniversario dei 1900 anni dall'arrivo di Adriano a Roma nelle vesti di imperatore e dall'inizio della costruzione della sua dimora a Tivoli, l'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este organizza un evento astronomico, in collaborazione con il Gruppo Astrofili Hipparcos e il Civico Museo Geopaleontologico "Ardito Desio" di Rocca di Cave (RM).Il luogo scelto per le osservazioni è la terrazza panoramica di Roccabruna, dove all'epoca dell'imperatore Adriano svettava una struttura - oggi solo parzialmente conservata - con probabili funzioni di osservatorio astronomico.La serata avrà inizio alle 19:00 presso la terrazza dei Mouseia (Museo del Canopo) con la conferenza introduttiva del prof. Maurizio Chirri dal titolo “Sotto il cielo del Mediterraneo: antiche tradizioni e miti, riflessi della volta celeste”. Dopo una breve passeggiata fino a Roccabruna si proseguirà, fino alle ore 22:00, con l'osservazione guidata della volta celeste a occhio nudo e al telescopio.Gli strumenti sono messi a disposizione dal Gruppo Astrofili Hipparcos.La partecipazione è a numero chiuso, fino ad esaurimento posti con acquisto di biglietto dedicato, il giorno stesso, presso la biglietteria di Villa Adriana. Il biglietto prevede una maggiorazione di € 3,00 sul costo di ingresso all'area archeologica.Appuntamento alle 18:50 presso il Canopo. Il percorso fino a Roccabruna è stato recentemente dotato di illuminazione. Si consiglia tuttavia di indossare calzature comode adatte a terreni sterrati.