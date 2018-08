Vigilia di Ferragosto con il maltempo sul litorale romano come era nelle previsioni. Un forte temporale dalle 13 sta colpendo la parte di costa tra Ostia e Fregene, con grandine a tratti. In precedenza, intorno a mezzogiorno, due trombe d'aria sono state avvistate tra Fregene e Maccarese in mare aperto, con tanto di foto sui social, ma non si sono avvicinate alla costa.

Come da copione, la pioggia è iniziata a cadere anche su Roma, interessata in queste ore dall'esodo. E si annuncia un Ferragosto

bagnato

per i romani. In città dopo un momento di tregua sono ricominciati più intensi i temporali. Diverse trombe d'aria avvistate al largo del litorale, u na tromba d'aria a Ladispoli e due a Campo di Mare, a Cerveter dove la Capitaneria di porto ha fatto allontanare i bagnanti dalla spiaggia. Per un attimo è tornata la paura nel comune di Ladispoli per il forte temporale che intorno a mezzogiorno ha flagellato la costa e quando dal mare si sono levate le tre trombe d'aria (due “gemelle” a Cerveteri) si è temuto il peggio, che potesse succedere come due anni fa - era il novembre 2016 - quando la furia del vento aprì un palazzo in via Ancona, distrusse molte abiazione, provocando oltre 50 feriti e una vittima. Ma, fortunatamente, il maltempo è stato solo spettacolare e non è arrivato sulla costa. Molti bagnanti hanno guardato e filmato le tre trombe d'aria dalla costa con gli ombrelloni e la giornata al mare ormai finita.

Durante il forte temporale che si è abbattuto sul litorale romano, un pino è crollato nella centrale viale Viareggio a Fregene. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. L'albero ha occupato l'intera carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. A Fiumicino, un fulmine ha colpito un terreno provocando un incendio di balle di fieno, prontamente domato dalla protezione civile locale. Allagamenti su alcune strade del territorio, compreso un tratto del viadotto Fiumicino-Ostia. Rallentamenti sulla Roma- Lido per la caduta di un albero nel tratto Tor di Valle-Magliana. Dopo la rimozione del ramo, i tecnici sono intervenuti per controllare la rete elettrica. E un altro albero è caduto sulla via Cristoforo Colombo, all'altezza del Gra,

inee 070-700-709 fortemente rallentate», fa sapere con un tweet infoAtac. Per domani, il giorno di Ferragosto, è previsto cielo nuvoloso nella mattina con temporali nel pomeriggio.

