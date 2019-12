Vigili del fuoco spengono incendio in un appartamento e salvano un gatto

Squadre del Comando di Roma sono intervenute nel pomeriggio in via Pompeo Ugonio, nel quartiere Trieste per l' incendio di un appartamento al secondo piano di un edificio di cinque piani. Sul posto due Squadre dei vigili del fuoco, una autoscala, una autobotte, il carro autoprotettori e il capo turno provinciale.



I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l'incendio che si è sviluppato nel salone, evitando il propagarsi delle fiamme in altre stanze dell'appartamento. Al momento l'appartamento è stato reso inagibile per il fumo e il calore sprigionato dell'incendio. A scopo precauzionale l'edificio è stato evacuato fino al termine dell'intervento. Durante l'operazione di spegnimento è stato tratto in salvo un gatto che si trovava nell'appartamento. Domenica 22 Dicembre 2019, 18:21

