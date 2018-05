Roma, vigili in rivolta anti-uniforme: «Vogliamo lavorare in jeans»

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massima visibilità in strada. La parola d'ordine per il comandante dei vigili di Roma, Antonio Di Maggio, è stata da subito questa. E per farlo ha ordinato ai suoi uomini uno sforzo maggiore sui turni e l'obbligatorietà di indossare la divisa d'ordinanza.Ma proprio questo ordine di servizio ha mandato su tutte le furie gli agenti. Al punto da spingere i sindacati a scrivere una lettera al capo dei pizzardoni. Una battaglia quantomeno discutibile che è arrivata persino sul tavolo della sindaca Raggi.La prima cittadina è saltata dalla sedia nel leggere una simile richiesta e ha dato ordinato di andare avanti in nome del decoro e del rispetto della divisa. Già, perché la presenza deve essere anche visiva per dare una maggiore garanzia ai cittadini. Ma gli agenti non ci stanno e hanno maldigerito la circolare.In effetti da almeno 7-8 mesi erano in voga le pettorine. Più comode, per carità, ma non in linea con l'idea di Polizia locale del Campidoglio. Gli unici esentati dal provvedimento saranno naturalmente gli uomini del Gssu e quelli impegnati in servizi speciali in borghese. Ma le rimostranze dei sindacati riguardano anche l'assenza di locali per potersi cambiare d'abito. Anche in questo caso il comando ha tranquillizzato tutti dicendo di adoperarsi in tempi rapidi per adibire in tutti i comandi di quartiere una stanza a spogliatoio.E dire che il caso divise era da tempo al centro di una disputa. C'è infatti un appalto che non può esser modificato per i prossimi 3 anni. Ma nei progetti del Comando c'è l'ipotesi di un accordo con la ditta fornitrice per cambiare il look dei pizzardoni: non più camicia e cravatta ma divise più operative, con giacche multitask in stile policeman newyorkese, pantaloni rinforzati e goretex efficaci in casi di maltempo.riproduzione riservata ®