Roma, grave vigilessa travolta sulle strisce da uno scooter a Torpignattara

Ferita gravemente una vigilessa a Torpignattara a Roma: verso le 18 la donna è stata travolta da uno scooter mentre attraversava via di Torpignattara, all'altezza di via Galeazzo Alessi. Secondo una prima ricostruzione, la vigilessa del V Gruppo Prenestino, era di pattuglia quando è stata investita dalla moto. La donna è stata trasportata in codice rosso al San Giovanni Addolorata. Ferite lievi per l'uomo in sella allo scooter, portato dal 118 all'Umberto I.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Ottobre 2021, 22:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA