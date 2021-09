Videocittà, il festival della Visione anima l'Eur fino a domenica

Fino domenica 19 settembre, Videocittà 2021 ritorna nel quartiere Eur di Roma per una kermesse di musica, immagini, visioni, arte, video, talk.

Il Festival della Visione, ideato da Francesco Rutelli – Presidente ANICA – con la direzione artistica di Francesco Dobrovich, si pone in linea con la tematica People and Planet.

IL PROGRAMMA

Iniziato ieri, oggi 16 settembre, gli AES+F, grandi esponenti della videoarte mondiale, già animatori del padiglione russo alla 55esima Biennale d’Arte di Venezia, presenteranno Turandot 2070, in un riadattamento site specific concepito appositamente per valorizzare la location.

Venerdì 17 settembre avrà luogo il talk NFT: Nuove prospettive di espressione e di mercato, organizzato da Artribune, che indagherà i molteplici aspetti della Crypto Arte, attraverso gli occhi di alcuni dei protagonisti del panorama italiano e internazionale. A seguire, la rassegna di Videoarte.

Lo stesso giorno, alle 20.30, apre le porte il Giardino delle Cascate con la seconda edizione di Animiamoci presentata da Nicole Rossi, con la partecipazione di Christian De Vita. Nella stessa location, alle 23.00, inaugura la sessione RGB live.

Sabato 18 settembre spazio alla musica per immagini, con la performance di Francesca Michielin, a cura del collettivo OUCHHH. Non un semplice concerto ma un progetto di Intelligenza Artificiale, in cui l’artista si metterà emotivamente a nudo dando forma alle sue emozioni. Uno strumento creato appositamente tradurrà in immagini gli impulsi emotivi dell’artista, proiettandoli direttamente, in scala monumentale, sulla facciata del Palazzo dei Congressi. Seguirà la performance dello studio Nonotak, realizzata con il contributo della Fondazione Nuovi Mecenati, Fondazione franco-italiana di sostegno alla creazione contemporanea. Al Giardino delle Cascate, alle 23.00, proseguirà la sessione RGB live con la performance di Myss Keta + Lorenza Liguori.

Il 19 settembre, l’edizione Estate di Videocittà 2021 termina con un ricchissimo gran finale.

Al Giardino delle Cascate, alle 18.00, Videocittà presenta la seconda edizione di Awards, il premio italiano dedicato alle nuove frontiere dell’audiovisivo, punto di riferimento per i professionisti delle immagini in movimento. In chiusura degli Awards salirà sul palco Valerio Lundini per un RGB LIVE. Lo show sarà animato da contenuti video site specific curati da Lorenza Liguori.

Direct 2 Brain presenterà: “OLTRE LA LINEA – Anime 4.0”, che indaga il delicato tema del challenge web estremo. L’evento ospiterà l’ultima tappa di presentazione del progetto transmediale “La Regina di Cuori”, una produzione One More Pictures, Direct2Brain con Rai Cinema, vincitore della terza edizione del contest "La realtà che non esiste", ideato da Manuela Cacciamani e realizzato da One More Pictures con Rai Cinema e un live show.

Dopo la presentazione del cortometraggio lineare, lo scorso 2 settembre, come evento speciale alla 78 Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia – lanciato in contemporanea su RaiPlay - e la pubblicazione della versione Social Movie diretta da Emalloru sui canali social di Vanity Fair, in occasione di Videocittà 2021 il progetto verrà presentato in due versioni inedite. La versione in VR360, diretta da Diego Capitani, proiettata all’interno di una sala appositamente allestita con visori VR, grazie alla APP di RAI CINEMA CHANNEL VR e la versione in video mapping narrativo, di dimensioni colossali, proiettato sul Palazzo dei Congressi per la regia di Carlo Alfano. Uno storytelling digitale che esploderà sul Palazzo dei Congressi, inondandolo di immagini, suoni e parole.

