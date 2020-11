Roma, in scooter nella fontana al Coppedè: il video fa il giro del web. Virginia Raggi: «Vergogna, città offesa»

"Nello storico quartiere Coppedé di Roma un ragazzo è entrato con il motorino nella Fontana delle Rane, che avevamo da poco restaurato e riportato al suo splendore. Le immagini girano sulla rete in un video vergognoso.



"Uno schiaffo a tutta Roma, un'offesa a tutti noi cittadini". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi in un tweet commentando le immagini di un video girato con tutta probabilità con un cellulare dove un vandalo si è fatto riprendere nella celebre Fontana delle Rane di piazza Mincio, nel quartiere Coppedè, mentre entra in acqua con il motorino, accelerando tra le risate in sottofondo.

Nello storico quartiere Coppedé di Roma un ragazzo è entrato con il motorino nella Fontana delle Rane, che avevamo da poco restaurato e riportato al suo splendore. Le immagini girano sulla rete in un video vergognoso. Uno schiaffo a tutta Roma, un'offesa a tutti noi cittadini. pic.twitter.com/4VFZhhy3mE — Virginia Raggi (@virginiaraggi) November 23, 2020

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Novembre 2020, 13:16

