Degrado senza fine. A Roma, a pochi metri da Piazza San Pietro, in una traversa di Via della Conciliazione ci si può trovare davanti a scene di questo tipo. Un uomo praticante nudo, che "espleta" i propri bisogni a cielo aperto, davanti a tutti, in uno degli scenari più belli del mondo.

Nessun controllo, nessuna vigilanza, niente di niente. Purtroppo non sono scene inedite per la Capitale. Sempre più spesso arrivano foto, video o segnalazioni di questo tipo. Scene impossibili nel centro città di moltissime capitali europee a Roma rischiano di diventare troppo comuni.

Tutto questo, proprio ora che si discute di come rilanciare e valorizzare il Turismo a Roma. Ecco, questa non sembra essere la miglior pubblicità possibile per attirare nuovi visitatori nella Capitale d'Italia

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Aprile 2021, 21:55

