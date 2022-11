Vicino di casa morto, dal balcone filmano il cadavere e postano il video choc sui social FOTO

Si affacciano al balcone per guardare le operazioni della polizia mortuaria e quando arriva il cadavere del vicino registrano un video, pubblicandolo prontamente su Facebook. È successo a Roma, nel quartiere Casal Bruciato, nella notte tra il 3 e il 4 novembre.

Cosa è successo

«L'hai fatta la foto?», dice una voce che si sente in sottofondo. «Sì, sto facendo il video», gli risponde con accento romano una seconda persona. I due stavano riprendendo la salma di un 60enne, morto in una palazzina poco distante dalla loro. Dopo aver saputo del decesso, si sono affacciati e hanno pensato di filmare la scena, per condividerla con i loro "amici" su Facebook. L'uomo sarebbe morto per un malore. A dare l'allarme era stato il coinquilino, ma all'arrivo dei soccorsi non c'era più niente da fare.

