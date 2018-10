Roma. Il viceprefetto Giorgio De Francesco, di 54 anni, è morto investito da un bus turistico a via Cavour. Lo si apprende dalla polizia locale. L'incidente è avvenuto alle 11 circa, all'altezza del civico 221. La dinamica è da accertare. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo I Trevi.



A piedi di notte dopo l'alcoltest: due amici vengono travolti e uccisi in Brianza. Arrestata la 21enne alla guida







Gli agenti sono in attesa dei risultati degli esami dell'alcol test e di quello tossicologico, effettuati sull'autista del pullman. La polizia sta inoltre esaminando il "cronotachigrafo", una sorta di la scatola nera del pullman. Secondo quanto risulta dai documenti che la vittima aveva con sé, l'uomo investito era un viceprefetto di 54 anni, Giorgio De Francesco, in servizio a Roma. Il conducente dell'autobus lavora per una ditta italiana. Choc nel centro di. Il, di 54 anni, è mortoda un bus turistico a. Lo si apprende dalla polizia locale. L'incidente è avvenuto alle 11 circa, all'altezza del civico 221. La dinamica è da accertare. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo I Trevi.Gli agenti sono in attesa dei risultati degli esami dell'alcol test e di quello tossicologico, effettuati sull'autista del pullman. La polizia sta inoltre esaminando il "cronotachigrafo", una sorta di la scatola nera del pullman. Secondo quanto risulta dai documenti che la vittima aveva con sé, l'uomo investito era un viceprefetto di 54 anni, Giorgio De Francesco, in servizio a Roma. Il conducente dell'autobus lavora per una ditta italiana.

Un testimone: «La moglie urlava disperata». «Ho sentito le urla disperate di una donna e mi sono precipitata in strada. Davanti a me c'era una scena terribile. Penso che quell'uomo sia stato trascinato o sbalzato per qualche metro. La moglie non smetteva di urlare, di chiedere aiuto». A parlare è la titolare di un negozio che si trova proprio nel tratto di via Cavour in cui un uomo di 54 anni, viceprefetto in servizio al ministero dell'Interno, è stato travolto e ucciso da un bus turistico. «Pare che attraversasse sulle strisce e fosse quasi al centro della carreggiata quando è stato travolto - racconta la donna - sulle strisce c'è ancora un ombrello e altri oggetti probabilmente suoi. Il suo corpo invece è finito tra due auto in sosta. Non so come sia stato possibile. Come mai non è stato visto».