Roma, viale Somalia invasa dai rifiuti: è ancora emergenza

Sabato 22 Giugno 2019, 18:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si placa l'emergenza rifiuti a Roma. Una nuova denuncia arriva da viale Somalia e via Mancinelli, in zona Salaria. Dopo l'iniziativa dei cittadini di Garbatella di questa mattina, che si sono riversati in strada, si sono rimboccati le maniche e hanno iniziato a smaltire i rifiuti liberando le strade da buste di plastica, cibo e immondizia, a mostrare i cassonetti invasi dalla spazzatura sono gli abitanti del quadrante nord est di Roma.Le immagini sono le stesse che si ripetono da giorni, settimane, mesi. I rifiuti strabordando e finiscono sui marciapiedi e sulle strade della Capitale. A questo si aggiunge un albero spezzato con tanto di rami e foglie caduti e adagiati in un incrocio, con i nastri di Roma Capitale che ne dovrebbero delimitare i contorni arrotolati tra di essi.