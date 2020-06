Roma, la ciclabile sulla Palmiro Togliatti è una discarica: carcasse d'auto e sporcizia, ma nessuno interviene

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Giugno 2020, 11:32

Carcasse di auto abbandonate, passeggini, persino reti per materassi. Il tutto tra erba incolta e accumuli di sporcizia. Il degrado diè evidente nelle immagini segnalate a Leggo da un lettore.Il tratto di strada interessata è quello che costeggia la pista ciclabile oggetto di restyling da parte del Comune di Roma, la corsia dedicata alle due ruote che potrebbe essere una risorsa per chi sceglie di muoversi in bicicletta ed è stata invece trasformata in una discarica a cielo aperto.L'area è stata occupata da aprile a maggio, durante la Fase1 della pandemia, dai camper di un insediamento rom. Da allora, non c'è stato ancora alun intervento per bonificare l'area e permettere ai cittadini di usufruire del percorso in sicurezza.