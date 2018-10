Movida selvaggia: Viale Ippocrate, i giovani si lanciano nei rifiuti

Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Che la zona fra Piazza Bologna e viale Ippocrate sia uno dei centri della movida studentesca di Roma è noto da tempo, che la situazione stia sfuggendo di mano è invece una triste certezza delle notti brave della parte est della Capitale, che spesso si prolunga ben oltre le due del mattino, orario in cui bar e locali hanno obbligo di chiusura.Prendi una notte infrasettimanale, un po' di goliardia e l'abbondanza dei rifiuti in città in questi giorni, ed ecco che vicino al Bar Trombetta di viale Ippocrate va in scena una vera e propria gara di tuffi nell'immondizia. Qualche ragazzo inquadra tutto con lo smartphone e carica sui social post e storie, che diventano virali.Il luogo è noto: il Trombetta, per i più "il baretto di viale Ippocrate" è uno di quei locali a Roma dove i giovani possono lasciare macchine e scooter in doppia fila e procurarsi un cocktail con pochi spicci. Niente servizio, né sedie o tavoli ma lunghe file di ragazzi accalcati al bancone, che poi consumano tutto in piedi. Una scena "normale" per chi passa in zona universitaria dopo il tramonto.Normale invece non è vedere in mezzo alla notte corpulenti studenti lanciarsi in slip sui sacchi neri dell'immondizia.