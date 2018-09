A via Veneto slalom tra i cantieri: invasa da transenne e lavori in corso

Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il tempio della Dolce Vita si sta spegnendo passo dopo passo. Nel senso letterale del termine visto che, a passeggiar su, ci si rende subito conto di dove stia realmente andando il decoro della città. Ovunque, con un rattoppo dietro l'altro. Uno slalom tra iAccade infatti che i lavori tanto attesi, quelli che avrebbero dovuto cancellare dal paesaggio il gazebo abusivo del Caffè Veneto, smantellato nel maggio scorso, stanno semplicemente mettendo una toppa. Un po' come accade lungo le strade quando, per coprire una buca, ci si mette una piccola colata di asfalto. E così, ora che si sta chiudendo il cantiere sul marciapiedi di Via Veneto, escono fuori piastrellino diversi da quelli che c'erano prima.«Sono più chiari, si vede benissimo - segnala una commessa della zona, patrizia di 27 anni - non sono un'esperta ma ci vuole poco per capire che è rattoppo». In effetti la differenza è ben evidente. Il colore più chiaro della nuova pavimentazione cozza non poco con quella vecchia. «Così mandiamo all'aria tutte le battaglie anti degrado - si lamenta Pasquale, residente nell'area storica - i dehors abusivi non vanno bene ma neanche i rattoppi. Una volta qui era un salotto. E ora?».L'abbattimento del dehors del Caffè Veneto è arrivato infatti dopo una lunga battaglia combattuta dal campidoglio per l'occupazione di suolo pubblico, che prima aveva coinvolto anche il Caffé Strega e il Café de Paris. All'insegna del decoro quindi, l'associazione dei commercianti di via Veneto si organizzò per provvedere al rifacimento del play pavimentazione. I lavori vennero affidati all'Associazione che si propose tramite il progetto Roma sei Mia curando tutti gli aspetti. In quell'occasione il pavimento venne fatto rigorosamente uguale a quello precedente. I commercianti si spesero non poco per trovare lo stesso pavimento proprio per evitare evidenti rattoppi e dare così a via Veneto il giusto aspetto che merita. «Sembra che di questa strada non importi più niente a nessuno - ha commentato Maria, un'anziana cheta negli occhi ancora la Dolce Vita - da ragazzina venivo qui sperando di vedere qualche volto noto. Che ne rimane oggi di quella magia?».riproduzione riservata ®