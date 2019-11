Roma, via Odescalchi crolla un albero. I consiglieri Pd: "Dal Campidoglio nessuna cura del verde"

Una tragedia sfiorata. All'Ardeatino è crollato un albero di alto fusto distruggendo tre auto, Paura tra i residenti e attacchi al Campidoglio da parte dei consiglieri municipali: "Abbiamo appreso questa mattina della caduta di un albero di medie dimensioni in Via Tommaso Odescalchi, che ha danneggiato tre auto parcheggiate. Fortunatamente non sono stati rilevati danni a persone ma appare quanto mai urgente un intervento sulle emergenze che da oramai da due anni, colpiscono Via Odescalchi, a causa soprattutto degli eventi meteo che interessano la città, ma anche per la presenza di alberature malate. Abbiamo richiesto più volte alla Sindaca Raggi di attivarsi tramite il dipartimento competente per verificare lo stato di tutte le alberature presenti e valutarne un eventuale abbattimento, qualora le stesse risultino malate o secche, nonché la ripiantumazione di nuove alberature e il rifacimento dei marciapiedi della via. Visto l'immobilismo della Sindaca in tal senso, richiederemo un intervento a stretto giro agli uffici tecnici del Municipio. A tal proposito cogliamo l'occasione per ringraziare il Servizio Giardini della VIII S.O.M., che nonostante una cronica carenza organica di personale, ogni volta che è stato chiamato in causa, ha saputo e potuto risolvere le criticità e le problematiche che sono conseguenti alla caduta di alberature in luoghi pubblici e soprattutto sulle strade e zone di passaggio". Così in una nota i consiglieri PD Roberto Falasca e Antonella Melito. Giovedì 14 Novembre 2019, 14:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA