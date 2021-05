Via Edmondo De Amicis: il comune interverrà per mettere in sicurezza gli alberi della strada detta “K2”

Il Comune di Roma si attiverà per mettere in sicurezza le piante di via Edmondo De Amicis, la strada soprannominata dai romani «K2» che collega Monte Mario con l'area dello Stadio Olimpico e da alcuni mesi chiusa al traffico. Un intervento a tutela della pubblica incolumità, effettuato dal Dipartimento Tutela Ambientale per risolvere ciò che i proprietari privati non hanno fatto in questi mesi. Infatti, gli alberi sorgono su terreni di privati. Il Comune si attiverà in danno per i fondi pubblici necessari per le operazioni: questi infatti, secondo quanto si apprende da Palazzo Senatorio, saranno successivamente chiesti ai privati che avrebbero dovuto effettuare i lavori

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Maggio 2021, 18:05

