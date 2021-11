I vandali non trovano soldi nella scuola, così distruggono tutto: alla Pizzetti niente più lezioni

Tutti a casa, ieri, i bambini della scuola elementare “Pizzetti”: vittime del solito raid del fine settimana che, questa volta, ha messo ko l’istituto di via della Pisana. Qualcuno infatti sabato notte è entrato nella scuola accedendo probabilmente da una finestra ed ha messo a soqquadro l’edificio: i vandali non hanno trovato quasi niente da rubare, quindi hanno rivolto la loro rabbia sulla struttura che, ogni giorno, accoglie decine di bambini.

L’unica somma di denaro rubata corrisponde agli spicci trovati nelle macchinette del caffè e delle merendine: sono state spaccate, infatti per portare via forse qualche decina di euro. Niente di più, a fronte di un danno ben maggiore.

Anche perché gli estintori son stati tolti dalle loro postazioni e svuotati sia in cortile sia lungo i corridoi interni e nelle aule, rendendo l’aria irrespirabile e quindi rendendo necessario un intervento di sanificazione. «È un atto vergognoso ai danni della comunità – denuncia Giovanni Picone, capogruppo Lega al Municipio 12 - visto che a pagare saranno soprattutto gli alunni per i disagi arrecati. Esiste però un problema sicurezza che deve essere affrontato in maniera prioritaria da parte del Municipio». Ieri mattina il presidente del Municipio 12, Elio Tomassetti, ha visitato al struttura per vedere dove fosse necessario intervenire, con lui anche il consigliere Pd Francesco Di Carlo: «È assurdo che qualcuno decida di trascorrere così il sabato sera. Ci siamo attivati subito per far rientrare i bambini in classe. Ora serve un intervento risolutivo per mettere in sicurezza la struttura, a partire dalle finestre posizionale più in basso».

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Novembre 2021, 08:00

