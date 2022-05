Traffico in tilt sulla via del Mare a causa di un incidente all'altezza di Vitinia. La circolazione, che procede con un unico senso alternato, è fortemente rallentata da Acilia a Roma. Le code stanno provocando notevoli disagi agli automobilisti incolonnati sia in entrata sia in uscita dalla Capitale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Maggio 2022, 12:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA