Roma, doppietta dell'Atac: due autobus rotti a pochi metri di distanza - IL VIDEO

Doppietta dell'Atac. No, l'azienda di trasporto capitolino non si è iscritta al campionato di Serie A. E non ha comprato neanche un grande goleador. Molto più semplicemente questa mattina, giovedì 1 ottobre, su via Cortina D'Ampezzo era possibile incontrare ben due mezzi Atac fermi, perché non in grado di funzionare. Il video che vedete qui di seguito da una parte strappa un sorriso, dall'altra fa riflettere sui problemi di mobilità di Roma.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Ottobre 2020, 10:09

