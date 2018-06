«È una mozione a cui tengo in modo particolare perchè sancisce la posizione di tutta l'amministrazione capitolina sull'identità antifascista della città di Roma». Così la Sindaca di Roma Virginia Raggi presentando, in Assemblea Capitolina la cosiddetta «contromozione» concernente lo stop all'intitolazione di una via della Capitale allo storico leader del Msi, Giorgio Almirante.

«La nostra città purtroppo ha versato un alto tributo di sangue - ha aggiunto Raggi - Riteniamo urgente inserire nello statuto di Roma i valori antifascisti» con il «divieto di ricordare nella toponomastica esponenti politici portatori di idee riconducibili al disciolto partito fascista o persone che si siano esposte con idee antisemite e razziali». «La città di Roma - ha sottolineato - è orgoliosamente antifascista». Raggi ha concluso la sua presentazione tra gli applausi dell'Aula.



«Già da qualche mese abbiamo avviato il processo di ridenominazione di via Donaggio, largo Donaggio e via Zavattari, che ricordano esponenti che sottoscrissero il manifesto della razza - ha aggiunto la sindaca -. Al loro posto, chiederemo direttamente ai cittadini che su quelle vie abitano, di lavorare con noi e concludere con noi attraverso una scelta partecipata, quale sarà lo scienziato che opponendosi al manifesto della razza darà il nuovo nome a quelle strade».

«Giorgio Almirante è stato un grande uomo politico italiano che ha solcato la storia democratica di questa nazione, rappresentando milioni di elettori - ha replicato la leader di FdI Giorgia Meloni a margine dell'Assemblea Capitolina -

. Oggi è giusto intitolare una via a questo uomo importante della nostra storia nazionale. Ci dispiace la gazzarra che sta facendo il M5S in assemblea capitolina per impedirlo, perché in realtà è solamente un modo per far dimenticare i problemi del sindaco Raggi e del suo partito sull'inchiesta legata allo stadio della Roma».