Roma, allarme dei presidi: "Nessuno ha disinfestato le scuole da erbacce e topi". Paura per la "vespa orientalis"

di Lorena Loiacono

La campanella sta per suonare, ma l’allarme suona già forte: lunedì infatti la maggior parte degli studenti romani tornerà tra i banchi, solo che gli istituti non sono affatto pronti ad accoglierli.

Il problema? Cortili e giardini incolti, topi e vespe pronte a bloccare tutto. È infatti proprio la temuta “vespa orientalis”, ora, a far tremare le scuole. La possibilità che nel periodo estivo si siano formati nidi all’interno dei locali scolastici (incustoditi) è concreta, solo che per ora nelle scuole non ci sono stati controlli per avviare gli interventi in tempo per lunedì. «Non ci risulta siano stati fatti controlli mirati - spiega Mario Rusconi, presidente dell’Associazione nazionale dei presidi di Roma - sappiamo che spetta ai Municipi ma al momento i monitoraggi non sono partiti. Così come non sono state portate a termine le operazioni di sfalcio delle erbacce nei giardini. Così rischiamo di ritrovarci di fronte a situazioni complicate. Pensiamo ai topi, ad esempio».



Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Settembre 2022, 07:00

