Dramma nel centro storico: ventenne suicida in casa

Orrore nel centro storico dia pochi metri da piazza Venezia. Un ragazzo poco più che ventenne, è stato trovato dalla madre riverso nella vasca da bagno piena d'acqua, con accanto un blister di psicofarmaci. E' avvenuto ieri sera, poco dopo le 20 in via San Giovanni Decollato vicino la chiesa di San Giorgio in Velabro.La polizia del commissariato Trevi Campo Marzio, che è intervenuta con la squadra mobile dopo aver ricevuto la telefonata in lacrime della donna che aveva fatto la terribile scoperta. Secondo quanto raccontato dai genitori, il figlio aveva già tentato in passato di suicidarsi provando a tagliarsi la gola.Un dramma che tutti in famiglia, pensavano di aver lasciato alle spalle ed invece ieri sera il tragico epilogo, nonostante fosse in cura presso il centro d' igiene mentale e da uno psichiatra. Gli accertamenti medico legali, hanno confermato che si tratta un suicidio per annegamento, dove gli psicofarmaci lo hanno prima stordito. Accanto al cadavere, gli investigatori hanno scoperto una lettera dove il 20 enne chiedeva scusa ai famigliari, e spiegava i motivi che lo avevano spinto a farla finita. Nulla lasciava pensare che avrebbe ritentato di uccidersi.riproduzione riservata ®