Roma, Venditti a sorpresa a teatro per assistere allo spettacolo del figlio Francesco

Lunedì 18 Novembre 2019, 15:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando entra nel foyer del teatro Cometa Off spiazza tutti: Antonello Venditti, giacca nera e inconfondibili occhiali, arriva pochi minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Sul palco suo figlio Francesco che recita in “Vita, Morte e Miracoli”, commedia agrodolce scritta da Lorenzo Gioielli e interpretata da Veruska Rossi, Fabrizio Sabatucci, Riccardo Scarafoni - che ne firma anche la regia - e, appunto, Francesco Venditti.I fan si accalcano nel foyer, increduli di trovarsi di fronte a una delle voci più famose di Roma e d’Italia, mentre lui, ombrello verde e sigaretta in mano, si lascia travolgere dai flash e dalle decine di selfie che gli chiedono i fan.Lo spettacolo, nel solco dei toni agrodolci della commedia all’italiana usa la leggerezza per far riflettere sul mondo di oggi. A intrecciarsi, infatti, sono le vicende di quattro persone: Marco (interpretato dal regista Riccardo Scarafoni), acuto e sarcastico, che si trova ad assistere con dolore e apprensione il compagno Emanuele (Francesco Venditti), in coma e in bilico tra la vita e la morte in un letto d’ospedale. C’è la sorella di Marco, Ilaria (Veruska Rossi), col suo passato misterioso e complicato. E c’è Dario (Fabrizio Sabatucci), marito di Ilaria, uomo solido e semplice che cerca sempre di fare del suo meglio. Si conoscono da sempre, ma è proprio in quella stanza che sveleranno i loro lati più nascosti, fino ad arrivare alla domanda finale: “E tu a cosa sei disposto a credere?”.