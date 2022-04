Roma, vandalizzata a Ostia la Casa della Cultura intitolata a Gigi Proietti

Rabbia e indignazione, non solo a Ostia, ma in tutta Roma, per gli atti vandalici che hanno distrutto la Casa della Cultura intitolata all'indimenticabile Gigi Proietti.

La struttura, un tempo mercato coperto di San Fiorenzo, si trova in via Calenzana, a due passi dal Lungomare di Ostia. Nel corso degli anni era diventata una struttura dedicata per la partecipazione dei cittadini, poi adibita nel 2020, dopo alcuni lavori di ristrutturazione, a edificio scolastico che ospitava cinque classi della scuola primaria dell'istituto comprensivo Vega. Con la morte di Gigi Proietti, la Casa della Cultura era stata dedicata alla sua memoria, allo scopo di promuovere la cultura nella cittadinanza, in quanto bene comune.

I primi a denunciare l'accaduto sono stati alcuni consiglieri municipali del Movimento 5 Stelle: l'ex 'minisindaca' Giuliana De Pillo, Silvia Paoletti e Alessandro Ieva. «Un'azione mirata, non una semplice bravata. Confidiamo che le forze dell'ordine assicureranno presto i colpevoli alla giustizia. I danni alla struttura sono ingenti e purtroppo sottraggono un bene pubblico alla cittadinanza e alla scuola: gli studenti di cinque classi, a causa della devastazione, adesso dovranno terminare l’anno scolastico nel vecchio edificio dell’IC Vega» - si legge in una nota congiunta - «Ci auguriamo che i lavori di ripristino avvengano in tempi ragionevoli e si possa rinnovare il regolamento di utilizzo della Casa della Cultura, riprendendo il percorso partecipativo iniziato affinché si definisca il futuro definitivo modello di gestione pubblico, partecipato e condiviso della Casa della Cultura Gigi Proietti. Porteremo queste richieste in Consiglio municipale, con una nostra mozione, giovedì 7 aprile».

