Capitale sfregiata, i vandali colpiscono il monumento ai deportati del Quadraro e anche l'arena del Cinevillage a Talenti

Nuovamente danneggiato il monumento ai deportati del Quadraro, appena restaurato dall’Anpi con la collaborazione del Settimo Municipio di Roma e per il quale era prevista l’inaugurazione proprio domani, 4 giugno.

Ma i vandali non si sono fermati a deturpare solo i simboli della memoria. Ignoti si sono infatti introdotti nell’area del Parco Talenti dove è in corso di allestimento l’arena cinematografica estiva del CineVillage, l’evento dell’Estate romana organizzato da Anec nel III Municipio e giunto alla sua terza edizione: danneggiati seriamente lo schermo per le proiezioni delle pellicole dei film in programmazione e alcune strutture.



La Sindaca Raggi al pari del prefetto Matteo Piantedosi hanno condannato soprattutto lo sfregio al monumento del Quadraro in omaggio dei deportati: «Un gesto intollerabile e vile, Roma sempre orgogliosamente antifascista», dice la Raggi mentre il Prefetto sottolinea che si terrà ugualmente oggi «la solenne cerimonia di consegna, ai familiari superstiti, delle medaglie d’onore. Grave che questo atto vandalico ci sia stato il 2 giugno». Lo scorso 25 Aprile ci fu anche l’omaggio del Presidente Mattarella.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Giugno 2021, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA