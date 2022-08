Roma, vandali distruggono bus a sassate: choc in via Candoni, la denuncia sui social FOTO

Un bus dell'Atac è stato preso di mira da alcuni vandali, che l'hanno preso a sassate distruggendo i vetri di ingresso e i finestrini. È successo martedì notte nella rimessa di via Candoni. I teppisti hanno eluso la sorveglianza e sono riusciti a entrare, vandalizzando il mezzo.

A denunciare il fatto è stata l'ex autista Atac e attivista Micaela Quintavalle. «Ancora via Candoni! Ancora deposito Atac! Tutti in vacanza?!», ha scritto sul suo profilo Facebook. Poi l'accusa al sindaco di Roma Gualtieri: «Ma non ce la fai a fare nemmeno finta di invertire la tendenza?! Eppure siamo sotto elezioni e potrebbe essere conveniente per te occuparti di una categoria tanto grande fatta di brava gente!!!», le sue parole.