Appello della signora Maria a Zingaretti: «Io, a 94 anni in attesa del vaccino: fate presto»

«Sono sopravvissuta a una guerra mondiale e anche a questa pandemia, per ora. Per favore, vaccinatemi». È il disperato appello di Maria, una donna di 94 anni originaria della provincia di Potenza ma che da più di 70 anni vive e risiede a Roma, in zona Talenti. L’anziana, con una lunga serie di patologie ed un handicap grave, non è autosufficiente e avrebbe quindi dovuto essere vaccinata a domicilio. Delle due dosi di vaccino anti Covid necessarie, però, neanche l’ombra.

Per gli over 80 non autosufficienti, nel Lazio, è prevista la vaccinazione domiciliare, tramite prenotazione. A differenza degli altri ultraottantenni, che devono prenotarsi online, gli anziani non autosufficienti possono richiedere la vaccinazione a domicilio tramite il numero verde regionale, con cui la richiesta viene girata alla Asl competente. Dal 7 febbraio a oggi, però, nessuno ha contattato la famiglia della signora Maria per far sapere quando avverrà la vaccinazione a domicilio.

«Ho chiamato tre volte il numero verde per chiedere la vaccinazione a domicilio per mia madre: la prima il 7 febbraio, il primo giorno in cui era possibile prenotarsi, poi il 27 febbraio e infine due giorni fa» - spiega Anna, la figlia della signora Maria - ho anche chiamato tutti i numeri possibili della nostra Asl, ma nessuno ha saputo darmi una risposta. L’unica soluzione, per una donna anziana e non in grado di muoversi, sarebbe quella di prendere un’ambulanza privata. Si tratta però di un’ipotesi dai costi esorbitanti per qualsiasi famiglia».

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Marzo 2021, 08:27

