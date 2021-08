Roma, vaccinato ma senza Green pass. L'odissea di Massimo: «Sono imprigionato. È questa la libertà?»

Vaccinato, ma senza green pass. Questo il clamoroso paradosso di Massimo Bufacchi, un uomo residente a Roma, che denuncia a Leggo: «Ho ricevuto la prima dose ma non mi hanno rilasciato alcun attestato di somministrazione né il codice per richiedere la certificazione verde. Ora non posso andare da nessuna parte ma ho prenotato le ferie dal prossimo 30 agosto. Rischio di perdere tutto?».

Massimo Bufacchi, il 7 agosto scorso, si era recato all'ospedale Cristo Re, in zona Battistini, per la prima dose di vaccino anti-Covid. In quei giorni, la Regione Lazio si trovava sotto attacco hacker e già prima del vaccino erano sorti i primi problemi: il sistema elettronico non riusciva a leggere la tessera sanitaria. Dopo la somministrazione, a Massimo era stato garantito che entro 72 ore avrebbe ricevuto il codice per poter richiedere e scaricare il green pass, valido fino alla seconda dose, già programmata per il 28 agosto. In quella struttura, però, non gli era stato rilasciato alcun attestato di somministrazione vaccinale e, nelle ore seguenti, è arrivata la brutta sorpresa. Il codice per l'attivazione del green pass non era stato inviato né tramite sms al suo numero di telefono cellulare, né alla mail indicata prima della vaccinazione (si trattava, tra l'altro, di un indirizzo di posta elettronica certificata).

Massimo ha atteso diversi giorni, senza tuttavia ricevere alcun codice necessario a ottenere il green pass. A oggi, non è cambiato niente e a nulla è servito contattare direttamente l'ospedale Cristo Re, dal momento che l'unica risposta scritta dalla struttura è stata un invito a ricontattare dal 23 agosto in quanto il personale era in ferie. «Mi avevano detto che, in caso di problemi, avrei potuto rivolgermi tranquillamente a qualsiasi farmacia per ottenere il green pass, ma non ci sono riuscito comunque. Ci ho riprovato più volte, ma c'è sempre lo stesso problema» - spiega ancora Massimo Bufacchi - «La cosa più paradossale è che la mia compagna si è vaccinata dieci minuti dopo di me, sempre al Cristo Re, e pur non avendo ricevuto alcun attestato di somministrazione, dopo 72 ore è riuscita a scaricare il green pass. Io, ad oggi, non risulto neanche vaccinato. Ho prenotato le vacanze e partirò il 30 agosto, rischio di dovermi rovinare le ferie?».

In questi 17 giorni, Massimo Bufacchi ha fatto di tutto per ottenere il green pass che gli spettava di diritto, ma senza successo. Oggi, finalmente, è riuscito a mettersi in contatto con l'ospedale Cristo Re: «Al centralino mi ha risposto una signora gentilissima e disponibilissima, che però mi ha spiegato che questo problema non dipende da loro, ma dalla Regione Lazio». Ed è per questo che, con una certa amarezza, l'uomo spiega ancora: «In una farmacia di via Cassia, dove ho provato ad ottenere il green pass, mi hanno detto che non sono il solo ad avere questo tipo di problema. Da cittadino di Roma e del Lazio, ho deciso di scrivere anche al presidente Nicola Zingaretti e all'assessore alla Salute Alessio D'Amato per segnalarlo».

Massimo, ora, dovrà presentarsi il 28 agosto per la seconda dose di vaccino. La speranza è che, dopo il richiamo, possa ottenere l'agognato green pass anche alla luce della partenza per le meritate vacanze. Intanto, però, per almeno 17 giorni si è visto negare un diritto di cittadino. «Faccio sport da quando ho sei anni e mi è stato impedito di allenarmi in palestra, di mangiare al ristorante, di andare al cinema... Sono vaccinato ma di fatto imprigionato, sono vaccinato ma lo so solo io e non so come dimostrarlo» - aggiunge l'uomo - «Dopo questa esperienza, sono molto pessimista e temo di dover passare le mie ferie chiuso in albergo e di certo non per colpa mia. È questa la tanto decantata libertà, di cui parla lo Stato?».

