Vacanza da incubo a Roma in un hotel a 4 stelle: «Capelli sugli asciugamani, sporcizia ovunque» VIDEO

Una vera e propria vacanza da incubo a Roma: è quella che racconta un tiktoker, Nunzio Fresi, che sul suo profilo ha postato una serie di video in cui racconta di aver prenotato un hotel a 4 stelle nella Capitale, ma di aver fatto poi i conti con una realtà molto diversa da quella che si immaginava. «Sto per vomitare - dice - sporco ovunque», e definisce la stanza una «camera mortuaria».

Posta un video su TikTok mentre è a lavoro e diventa virale: Apple la licenzia. Ecco perché

La vacanza da incubo a Roma

Le immagini sono eloquenti: tre letti uno accanto all'altro, senza spazi, la porta rovinata e riparata col nastro adesivo. Ma soprattutto condizioni di pulizia imbarazzanti, con tanto di capelli per terra e anche sugli asciugamani. E ancora, il frigobar vuoto e rotto, il phon non funzionante, la spazzola per il water senza manico, chi più ne ha più ne metta. Com'è possibile dunque, si chiede il tiktoker, che questo albergo abbia quattro stelle? Stando al suo racconto, ce lo chiediamo anche noi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Ottobre 2022, 08:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA