Roma, prestiti Covid: presa la "gang dei quattro": tassi fino al 480%

«Te stacco la capoccia, quando te incontro te levo un dente alla volta. Non mi costringere a farti cercare, ho amici che lavorano in questura». Minacce esplicite, violente, spesso seguite da qualche azione dimostrativa. Così le vittime si convicenvano a pagare ancora. Per fortuna i 4 o feroci strozzini sono stati arrestati dalla polizia. Partendo da piccole somme di denaro prestate a commercianti e persone in difficoltà economica (specie durante il Covid), pretendevano interessi fino al 480%.



Come detto, nessuna pietà anche durante e per le conseguenze della pandemia. Gli i cui interessi per la restituzione delle somme venivano calcolati, come si dice, a fermo.



Ma ieri gli agenti della squadra mobile della sezione reati contro il patrimonio, coordinati dalla procura capitolina, hanno bussato alle porte delle abitazioni di Valerio e Sergio Andreozzi, di Alessandro Simoneschi e di Umberto Mecci a cui hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare. Le indagini sono iniziate dopo alcune denunce presentate da diverse persone, alcune delle quali erano state perfino costrette ad intestare la loro automobile ad una donna domenicana (compagna di un componente della gang).

Il quartier generale della banda erano le zone dell'Eur, del Tintoretto, Marconi, Appio e Portuense, dove venivano fissati appuntamenti con i clienti, concessi i prestiti di denaro ed effettuate le riscossioni. Una delle vittime è un ex atleta olimpico e consulente finanziario già finito nelle mani di altri strozzini che aveva denunciato.

Il modus operandi criminale consisteva nel costringere la vittima a restituire, nel giro di pochi mesi, somme complessive pari a cinque volte l'ammontare del prestito ottenuto.

Giovedì 15 Luglio 2021

