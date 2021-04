Roma, uomo trovato morto nel palazzo occupato

Il corpo senza vita di un uomo, al momento non ancora identificato, è stato trovato alle 6 di questa mattina dalle persone che vivono nel palazzo occupato in via Raffaele Costi, in zona Tor Sapienza. Sul posto i poliziotti e i sanitari del 118 ai quali non è rimasto altro che constatare il decesso. A chiamare i soccorsi sono stati gli altri occupanti del palazzo che, trovato l'uomo senza coscienza all'interno, lo hanno portato all'ingresso in attesa dell'ambulanza. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Aprile 2021, 09:31

