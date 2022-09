Roma senza regole: uomo nudo si masturba in via del Corso. Passanti sconvolti, le immagini sui social

di Bianca Amsel

Camminava nudo in via del Corso, una delle strade principali di Roma, poi ha iniziato a masturbarsi. Una scena raccapricciante, documentata da centinaia di passanti e racconata sui social da Luca La Mesa, media strategist molto seguito su Instagram.

Ecco cosa è successo

«Erano le 20.25 di domenica 18 settembre e mi sono trovato davanti a questa scena surreale» dice. Come lui, tanti altri. Decine di persone si sono accorte dell'uomo nudo e sono rimaste a guardarlo tra l’incredulo e il divertito, riprendendolo con gli smartphone «Non è intervenuto nessuno» continua la Mesa «I genitori coprivano gli occhi ai bambini. Di sicuro non è una bella immagine per Roma».

«All'inizio» spiega il media strategist, «l'uomo era solo nudo e fermo e poteva sembrare una provocazione artistica ma quando ha iniziato ad agitare il braccio il clima è cambiato. A questo punto, l'unica cosa sensata da fare era una segnalazione alla polizia». Così, dopo aver chiamato il numero unico per le emergenze racconta, gli è stato confermato che avrebbero mandato qualcuno.

L'intervento delle forze dell'ordine

«Dopo 15 minuti, grazie ad altri ragazzi, riusciamo ad attrarre l'attenzione di un'altra volante che si avvicina in contromano. Lo coprono con un cartone preso davanti ad un negozio attendendo i colleghi e un'ambulanza».

L'uomo è stato portato in codice verde all'ospedale Santo Spirito e secondo quanto detto avrebbe dei problemi psichiatrici. «Era già stato segnalato in una piazza lì vicino. L'uomo non è un senzatetto ma non parla italiano. Dentro la volante della polizia inizia a dare pugni contro il finestrino. Poi si calma e sale sull'ambulanza. Spero che questa persona venga seguita e aiutata, non abbandonata o subito rilasciata» conclude La Mesa.

