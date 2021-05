Roma, uomo muore investito da un'auto su via Togliatti: al volante un ragazzo di 26 anni

Un uomo è morto dopo essere stato investito alla periferia di Roma. L'incidente è avvenuto intorno alle 22 di ieri sera in via Palmiro Togliatti. Sul posto la polizia locale del VI Gruppo Torri per i rilievi. L'uomo investito, un senza fissa dimora che non aveva con sé documenti, è stato poi identificato. Si tratta di un cittadino romeno di 59 anni. Al volante un ragazzo di 26 anni, che inizialmente non si è fermato, ma poi è tornato sul luogo dell'incidente.

Il conducente dell'auto è stato sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici di rito. Dai primi accertamenti svolti, sembra che l'auto percorresse via Togliatti in direzione Prenestina quando all'altezza del civico indicato, dove non risultano attraversamenti pedonali, avrebbe urtato la vittima che è deceduta sul colpo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Maggio 2021, 17:35

