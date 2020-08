Roma, uomo muore investito da un'auto

Investimento mortale ieri sera in via della stazione Laurentina, in prossimità della stazione della metro. La vittima è un uomo, senza documenti, che non è stato ancora identificato. Il conducente dell'auto, un italiano di 45 anni, si è subito fermato per prestare i soccorsi ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. Sul posto pattuglie della Polizia Locale del VIII Gruppo Tintoretto per gli accertamenti del caso. Sono in corso indagini per identificare la vittima e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. L'auto è stata posta sotto sequestro. Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Agosto 2020, 15:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA