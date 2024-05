di Redazione web

Un uomo è stato trovato morto in strada a Roma. E' accaduto a largo Leonardo da Vinci, in zona Ostiense. Si tratta di un cittadino albanese di 43 anni. L'uomo era per terra accanto a una panchina. Sul posto i poliziotti del commissariato Colombo che indagano sulla vicenda. Si ipotizza un malore. Sul corpo è stata riscontrata una ferita alla testa. Secondo gli investigatori, sarebbe compatibile con una caduta dalla panchina in seguito al malore.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Maggio 2024, 20:12

