Roma, un uomo e i suoi due cani morti nell'incendio di un appartamento a Ottavia

Un uomo e due cani sono morti, questa mattina a Roma, nell'incendio di un appartamento in Via Treviglio 38, zona Ottavia . L'abitazione interessata è stata completamente avvolta dalle fiamme e una parte del solaio in legno è crollato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Roma con una autobotte di supporto. Durante le operazioni di spegnimento è stato recuperato il corpo della vittima, un romano di 55 anni e dei due suoi cani. La struttura è stata dichiarata inagibile. Sul posto i carabinieri della stazione Roma Casalotti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Marzo 2022, 10:12

