Roma, uomo trovato morto sui binari della stazione Nomentana. Treni in forte ritardo

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato riverso sui binari questa mattina in Via Val D'Aosta presso la stazione ferroviaria Nomentana, a Roma. Al momento non si conoscono le sue generalità. Sul posto la Polfer, i Vigili del Fuoco e il 118. Ad avvistare il corpo è stato il macchinista di un treno regionale che ha fatto in tempo a decelerare e fermare la marcia, per poi chiamare i soccorsi.

Sono in corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria per stabilire l'identità dell'uomo trovato morto. Per quanto riguarda il traffico ferroviario, ci sono ritardi fino ad un'ora nella circolazione. Come fa sapere Astral Infomobilità su Twitter «i treni dell'Alta velocità sono instradati sulla linea convenzionale tra Roma Termini e Settebagni».

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Dicembre 2021, 10:18

