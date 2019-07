Roma, si getta nel Tevere a Ponte Sisto e rifiuta l'aiuto dei vigili del fuoco: trasportato in ospedale FOTO

Un uomo di nazionalità tedesca si è gettato nelle acque del fiume Tevere, all'altezza di Piazza Belli a Trastevere, Roma, questo pomeriggio intorno alle ore 15. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco con i sommozzatori, la Polizia e il 118.





L'uomo ha rifiutato per circa mezz'ora di essere soccorso dai sommozzatori ed ha tentato di allontanarsi dal gommone del 118 che cercava inutilmente di avvicinarlo. Stando alle prime informazioni fornite dalle forze dell'ordine, l'uomo si chiamerebbe Dario e in passato sarebbe stato capitano della Marina tedesca. Le dinamiche dell'accaduto non sarebbero ancora chiare, fanno sapere i Vigili del fuoco.

Dopo diversi tentativi, i sommozzatori dei Vigili del fuoco sono riusciti ad avvicinare l'uomo ed a convincerlo ad uscire dal fiume offrendogli una birra e rassicurandolo. Al termine delle operazioni, il 118 ha caricato l'uomo, che era in evidente stato di confusione e senza documenti, in ambulanza. Verrà trasportato presso l'ospedale Santo Spirito, dove verranno effettuati dei controlli di routine e per la leptospirosi.

Martedì 9 Luglio 2019, 17:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA